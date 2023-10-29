Усик призвал Фьюри сдать пояс WBC, если британец не выйдет на бой 23 декабря
Логично и правильно
Фото: USYK17
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) после
– Каков план Б, если Тайсон Фьюри не будет готов к бою 23 декабря?
– Пусть оставит пояс и отдыхает.
– Есть ли какие-либо ограничения по времени, когда он вам должен сообщить о решении? Это несколько дней или недель?
– Это к промоутеру, менеджеру вопрос. Не ко мне.
– Если у вас есть месседж для Тайсона, и если вы можете сказать по-английски, то я хотел бы, чтобы вы отправили месседж Тайсону с учетом вчерашней битвы и того, что будет в будущем.
– Эй, Тайсон, мы должны это сделать. Мы должны это сделать 23 декабря. Увидимся в ринге 23 декабря – сказал Усик.
Напомним, ранее Усик
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