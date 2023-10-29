Генштаб: За сутки ВСУ поразили пункт управления и 6 артиллерийских средств противника

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 613-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток состоялось 40 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 57 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, сегодня ночью, российские оккупанты атаковали Украину 5 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские БпЛА уничтожены.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Голышевское, Кондратовка, Александрия, Турья, Грабовское, Рясное Сумской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отбили 7 атак противника. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Синьковки и Новоосинового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Андреевки. Нанес авиационный удар в районе Клищеевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар вблизи Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Ласточкино, Тоненькое, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отбили 12 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел. Враг нанес авиационные удары в районе Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Ромашково Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 6 артиллерийских средств противника.