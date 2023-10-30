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Разгромная победа Ман Сити в дерби, крупный скандал во Франции. Главные новости за 29 октября

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А также очередной матч без победы Миная, и триумф Интера над Ромой

Разгромная победа Ман Сити в дерби, крупный скандал во Франции. Главные новости за 29 октября

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 29 октября

Манчестер Сити убедительно взял три очка в игре с Манчестер Юнайтед

Борьбы не было. "Манчестер Сити" уверенно положил на лопатки "Манчестер Юнайтед" в гостевом матче на "Олд Траффод" (3:0). Нападающий "горожан" Эрлинг Холанд сделал дубль, еще один мяч на счету Фодена. Для "Юнайтед" это было уже пятое поражение в чемпионате. Команда тен Хага отстает от лидера АПЛ "Тоттенхэма" уже на 11 очков.

Матч Марсель – Лион отменен из-за нападения на автобус Лиона

Матч Лиги 1 между "Марселем" и "Лионом" не состоялся. Когда автобус хозяев подъезжал к стадиону, фаны "Марселя" забросали его камнями. В результате ранение получил главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо. Итальянскому наставнику осколками от стекла порезало лицо. Игра перенесена на неопределенный срок.

Интер переиграл Рому, Наполи и Милан поделили очки

Миланский "Интер" возглавил турнирную таблицу Серии А после победы над "Ромой" (1:0) Бывший игрок "нерадзурри" Ромелу Лукаку был незаметен, а его преемник Маркус Тюрам наоборот – забил единственный победный матч. В другой игре тура "Милан" не удержал победу над "Наполи". "Россонери" выигрывали 2:0 благодаря дублю Жиру, но не удержали победу, пропустив дважды (2:2).

Атлетико вытесняет Барселону из первой тройки, игровые минуты Яремчука

Мадридский "Атлетико" одолел на своем поле "Алавес" благодаря голам Рикельме и Мораты (2:1). Эта победа подняла команду Диего Симеоне на третье место, что сделало "Барселону" уже четвертой командой чемпионата. Несколько игровых минут получил в воскресенье и Роман Яремчук, вышелдший на замену в игре "Валенсии" с "Атлетиком" (2:2).

Байер продолжает возглавлять Бундеслигу

Команда Хави Алонсо победила в своей восьмой игре подряд. На этот раз "Байер" справился в матче Бундеслиги с "Фрайбургом" (2:1). Благодаря этой победе Леверкузен продолжает возглавлять чемпионат Германии, "Бавария" – вторая, "Штутгарт" и "Боруссия" Дортмунд занимают третье и четвертое места.

Две ничьи и победа ЛНЗ в матчах УПЛ

Двенадцатый тур УПЛ завершился результативной ничьей "Ворсклы" с "Металлистом 1925" (2:2). Харьковчане дважды выходили вперед, но команда Скрипника дважды отыгрывалась. Ничья была и зафиксирована и в матче аутсайдеров лиги "Минай" – "Верес" (0:0). Свою третью победу в чемпионате одержал "ЛНЗ", разгромив "Оболонь" (3:0).

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