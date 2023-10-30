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В ночь на 30 октября оккупанты атаковали Украину Шахедами и ракетами. ПВО работала в семи областях

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Враг атаковал 12-ма ударными БпЛА и двумя ракетами

В ночь на 30 октября оккупанты атаковали Украину Шахедами и ракетами. ПВО работала в семи областях

Ілюстративне фото, Getty Images

UA-Футбол
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В ночь на 30 октября оккупанты атаковали 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Пуски КАР Х-59 осуществлены из вражеских самолетов из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, "Шахеды" летели с юго-восточного направления - Приморско-Ахтарск -рф.

Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной, в частности в пределах Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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