Вчера ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.10.23. За воскресенье, 29 октября, было ликвидировано еще 860 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 299940 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 93 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 15 танков и 14 единиц артиллерийских систем. Был уничтожен еще один вражеский самолет, уже 321 с момента полномасштабного вторжения.

Потери россиян в технике: