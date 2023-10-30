Вчера ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За прошедшие сутки было уничтожено 93 единицы техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.10.23. За воскресенье, 29 октября, было ликвидировано еще 860 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 299940 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 93 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 15 танков и 14 единиц артиллерийских систем. Был уничтожен еще один вражеский самолет, уже 321 с момента полномасштабного вторжения.
Потери россиян в технике:
- танков - 5190 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 9775 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 7202 (+14) ед,
- РСЗО - 834 (0) ед,
- средства ПВО - 559 (+1) ед,
- самолетов - 321 (+1) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5419 (+20) ед,
- крылатые ракеты - 1544 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9555 (+23) ед,
- специальная техника - 1014 (+2) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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