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Вчера ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За прошедшие сутки было уничтожено 93 единицы техники

Вчера ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.10.23. За воскресенье, 29 октября, было ликвидировано еще 860 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 299940 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 93 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 15 танков и 14 единиц артиллерийских систем. Был уничтожен еще один вражеский самолет, уже 321 с момента полномасштабного вторжения.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5190 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 9775 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 7202 (+14) ед,
  • РСЗО - 834 (0) ед,
  • средства ПВО - 559 (+1) ед,
  • самолетов - 321 (+1) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5419 (+20) ед,
  • крылатые ракеты - 1544 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9555 (+23) ед,
  • специальная техника - 1014 (+2) ед.
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В статье: война с россией
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