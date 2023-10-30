ВСУ ударили по базе российской ПВО в Крыму. Также подтверждено уничтожение системы С-400 в Луганске



Россияне заявили, что в ночь на 30 октября Украина ударила по базе ракетно-зенитного полка РФ во временно оккупированном Крыму.

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Как сообщает Телеграм-канал ASTRA, удары были нанесены по базе ПВО в Еленовке. 17 оккупантов были ранены. О жертвах информации нет.

"По данным источников, ракетная атака была осуществлена сегодня, 30 октября, в 3 ночи. Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ. 17 военнослужащих ранены. Повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению", - пишет канал.

Впоследствии, информацию подтвердили и в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Отметив, что был поражен статегический объект системы ПВО на западном побережье Крыма.

Также подтверждено уничтожение 25 октября системы стратегической ПВО С-400 вблизи временно оккупированного Луганска.