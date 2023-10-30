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В США начался судебный процесс по дисквалификации Трампа на выборах 2024 года, - СМИ

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30 октября, начался судебный процесс

В США начался судебный процесс по дисквалификации Трампа на выборах 2024 года, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В штате Колорадо в понедельник, 30 октября, начался судебный процесс, который должен определить, будет ли бывший президент США Дональд Трамп дисквалифицирован на выборах 2024 года из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия в 2021 году.

Отмечается, что аналогичные иски на Трампа подали группы правозащитников в Мичигане и Миннесоте, но дело в Колорадо - первое, которое уже направили в суд.

Экс-президент США отрицает причастность к противоправным действиям во время штурма Капитолия 6 января 2021 года толпы его сторонников, которые хотели помешать Конгрессу засвидетельствовать победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Сейчас социологические опросы свидетельствуют, что Трамп является лидером в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии, поэтому ожидают, что в следующем году повторно будет соревноваться с Джо БайденомДжо Байден официально объявил, что будет соревноваться на выборах президента США в 2024 году.

Его оппоненты надеются лишить Трампа пути к победе, дисквалифицировав его, но многие правовые эксперты называют эту стратегию маловероятной.

Эти дела поднимают в значительной степени непроверенные юридические вопросы, и даже если истцы победят, последнее слово, вероятно, останется за Верховным судом США, в котором доминирует консервативное большинство, включающее трех назначенцев Трампа.

Иск в Колорадо имеет целью запретить главному избирательному чиновнику штата вносить Трампа в избирательный бюллетень.

Отмечается, что судья окружного суда штата Колорадо Сара Уоллес отклонила уже пять отдельных ходатайств Трампа и его союзников о закрытии дела, последний раз - 25 октября.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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