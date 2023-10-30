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Никто не собирается отходить из Авдеевки, - Силы обороны

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Количество боеприкосновений на Авдеевском направлении сейчас меньше, чем в районе Марьинки.

Никто не собирается отходить из Авдеевки, - Силы обороны

Генштаб ЗСУ

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На Авдеевском направлении сейчас сосредоточено до 40 тыс. российских оккупантов и до 300 танков.

Об этом заявил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает LIGA.net.

Он ответил на вопрос, есть ли у Сил обороны укрепленные позиции на случай необходимости отхода из района Авдеевки: "Никто не собирается отходить".

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Он отметил, что на Авдеевском направлении сейчас сосредоточено до 40 000 оккупантов и до 300 российских танков.

По словам Штупуна, количество боеприкосновений на Авдеевском направлении сейчас меньше, чем в районе Марьинки.

"Там напряжение уже не спадает достаточно долго. Например, вчера активность врага на Марьинском направлении была даже больше, чем на Авдеевском. Около Марьинки ежедневно фиксируется по 20-25 попыток штурмовать наши позиции. Пока враг остается без успеха, теряет личный состав, некоторую технику и отходит назад. Но все время снова пытается идти вперед", - подчеркнул спикер ВСУ.

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В статье: война с россией
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