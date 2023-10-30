Усик: Фьюри, ты готов?
Александр готовится к бою
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (21-0, 14 KO) на своей странице в Instagram сделал обращение к Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 KO):
"Эй, жадный. Мой друг, Тайсон Фьюри. Я готов, 23 декабря. А ты. Ты готов?"
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