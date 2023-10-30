  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Усик: Фьюри, ты готов?
В тренде

Усик: Фьюри, ты готов?

Общие новости
(1 голосов)

Александр готовится к бою

Усик: Фьюри, ты готов?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версии WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (21-0, 14 KO) на своей странице в Instagram сделал обращение к Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 KO):

"Эй, жадный. Мой друг, Тайсон Фьюри. Я готов, 23 декабря. А ты. Ты готов?"

По теме
yellow-arrow
Федоров в очередной раз подтвердил, что повесток в "Дії" не будет
yellow-arrow
Никто не собирается отходить из Авдеевки, - Силы обороны
yellow-arrow
В США начался судебный процесс по дисквалификации Трампа на выборах 2024 года, - СМИ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде