  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сборная Украины на ЧМ по мини-футболу со счетом 0:7 уступила Чехии
В тренде

Сборная Украины на ЧМ по мини-футболу со счетом 0:7 уступила Чехии

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Наша команда не смогла выйти из группы

Сборная Украины на ЧМ по мини-футболу со счетом 0:7 уступила Чехии

Новина українською

Сборная Украины 30 октября провела свой заключительный поединок в группе на ЧМ-2023 по мини-футболу.

В первом туре Украина разгромила Алжир (9:1), а во втором проиграла Таиланду 0:2.

Читайте такжеСборная Украины по мини-футболу в стартовом матче ЧМ разгромила Алжир со счетом 9:1

30 октября наша команда играла против одного из фаворитов турнира - сборной Чехии.

В итоге, чехи оказались на голову сильнее украинцев и разгромили сине-желтую команду со счетом 7:0.

В первом тайме наша команда пропустила 4 мяча, а во тором – еще три.

В итоге, сборная Украины заняла третье место в группе и прекратила выступление на турнире.

Чехия – Украина 7:0

По теме
yellow-arrow
Золотой мяч. Текстовая онлайн-трансляция вручения главной футбольной награды
yellow-arrow
Усик: Фьюри, ты готов?
yellow-arrow
Федоров в очередной раз подтвердил, что повесток в "Дії" не будет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyc
30.10.2023 в 22:58
Проиграла Таиланду???
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде