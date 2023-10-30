Сборная Украины на ЧМ по мини-футболу со счетом 0:7 уступила Чехии
Наша команда не смогла выйти из группы
Сборная Украины 30 октября провела свой заключительный поединок в группе на ЧМ-2023 по мини-футболу.
В первом туре Украина разгромила Алжир (9:1), а во втором проиграла Таиланду 0:2.
30 октября наша команда играла против одного из фаворитов турнира - сборной Чехии.
В итоге, чехи оказались на голову сильнее украинцев и разгромили сине-желтую команду со счетом 7:0.
В первом тайме наша команда пропустила 4 мяча, а во тором – еще три.
В итоге, сборная Украины заняла третье место в группе и прекратила выступление на турнире.
Чехия – Украина 7:0
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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
30.10.2023 в 22:58
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