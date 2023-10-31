Зеленский остается категорически против даже временного перемирия, - Timе

По мнению некоторых советников президента Владимира Зеленского, Украина не сможет добиться полной победы. Однако он сам остается категорически против даже временного перемирия, ведь, по его мнению, "это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений".

Об этом идется в материале Time, который обработало издание Буквы.

Несмотря на последние неудачи на поле боя, Зеленский не намерен отказываться от борьбы или добиваться любого мира. Напротив, его вера в окончательную победу Украины над Россией затвердела в форме, которая беспокоит его советников. Она незыблема, граничит с мессианской. "Он обманывает себя", - разочарованно говорит автору один из его ближайших помощников. "У нас нет вариантов. Мы не выиграем. Но попробуй ему это сказать".

Читайте также Россия потеряла минимум бригаду в наступлении на Авдеевку – Зеленский

Некоторые из помощников президента говорят, что упрямство Зеленского повредило усилиям их команды разработать новую коммуникативную стратегию. Пока они обсуждали будущее войны, один вопрос оставался табу: возможность договориться о мирном соглашении с россиянами. Судя по последним опросам, большинство украинцев отказались бы от такого шага, особенно если бы он предусматривал потерю любой оккупированной территории.

Зеленский остается категорически против временного перемирия. "Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений. Возможно, это успокоит кого-то и внутри нашей страны, и за ее пределами... Но для меня это проблема, потому что мы остались с этой взрывной силой. Мы лишь отсрочим детонацию".

"Пока он намерен выиграть войну на украинских условиях и меняет тактику, чтобы достичь этого", - отмечает автор. Осознавая, что поток западного оружия со временем может иссякнуть, украинцы наращивали производство беспилотников и ракет, которые они использовали для ударов по российским путям снабжения, командным центрам и складам боеприпасов далеко за линией фронта. Россияне ответили новыми бомбардировками мирных городов, ракетными ударами по инфраструктуре, необходимой Украине для отопления домов и поддержания питания зимой.

Зеленский называет это войной свобод и опасается, что если россиян не остановить в Украине, боевые действия распространятся за ее пределы. "Я долго жил с этим страхом, – говорит он. - Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, оттуда перейти в Азию, а затем взорваться где-нибудь еще". Это было его послание в Вашингтоне: помогите Украине остановить войну, пока она не распространилась и пока не стало слишком поздно. Он переживает, что аудитория перестала обращать внимание на это.

Однако Зеленский не видит другого выхода, кроме как продолжать войну и дальше. "Я не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны, – говорит он. - Даже если кто-то устает внутри, многие из нас не признают этого". "Президент меньше всего", - резюмирует автор.