С момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 300000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 143 единицы техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 31.10.23.
За понедельник, 30 октября, было ликвидировано еще 870 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 300810 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 143 единицы техники и вооружения. В частности, 21 танк и 25 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5211 (+21) ед,
- боевых бронированных машин - 9804 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 7227 (+25) ед,
- РСЗО - 844 (+10) ед,
- средства ПВО - 562 (+3) ед,
- самолетов - 321 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5440 (+21) ед,
- крылатые ракеты - 1546 (+2) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9590 (+30) ед,
- специальная техника - 1016 (+2) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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