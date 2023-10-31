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С момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 300000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За минувшие сутки было уничтожено 143 единицы техники

С момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 300000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 31.10.23.
За понедельник, 30 октября, было ликвидировано еще 870 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 300810 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 143 единицы техники и вооружения. В частности, 21 танк и 25 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5211 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин - 9804 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 7227 (+25) ед,
  • РСЗО - 844 (+10) ед,
  • средства ПВО - 562 (+3) ед,
  • самолетов - 321 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5440 (+21) ед,
  • крылатые ракеты - 1546 (+2) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9590 (+30) ед,
  • специальная техника - 1016 (+2) ед.
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В статье: война с россией
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