С момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 300000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 31.10.23.

За понедельник, 30 октября, было ликвидировано еще 870 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 300810 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 143 единицы техники и вооружения. В частности, 21 танк и 25 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: