Аналогов нет в мире: командующий ССО рассказал об украинских дронах, которые применяют даже в операциях под водой

Командующий Сил специальных операций (ССО) Виктор Хоренко рассказал о важности дронов в полномасштабной войне России против Украины. По его словам, беспилотники широко применяются в различных задачах: в воздухе, на земле, воде и под водой. А украинские разработки не имеют аналогов в мире.

"Мы видим, как перестраиваются боевые действия. Если в начале 2022-го года не так широко применялись дроны, то сейчас они широко применяются в различных задачах: будь это воздух, земля, вода или под водой. Мы имеем широкий спектр их.

Разумеется, о многих из них мы не говорим. Многие украинские разработчики, многие инженеры стали в ряды. И просто, которые хотят реализоваться, аналогов которых нет даже в мире.

Мы будем использовать воздушное пространство, это понятно, надводное, подводное, наземное также. Есть некоторые сферы, которые идут немножко быстрее. Много разработок и испытаний проводится", - отметил командующий ССО.

Хоренко рассказал, что обучить оператора занимает много времени, однако это уже не два-три года, как было раньше. По его словам, военные применяют технику, когда есть возможность, чтобы не использовать жизни людей.

"И то что вы видите часть в СМИ, то что мы можем опубликовать - это лишь часть нашей работы. Для нас когда-то Крым, казалось, такие годы войны, мы не могли наносить потери или не было возможности.

Мы все переосмыслили и видим по тому, что мы работаем по Крыму, работаем по их логистическому обеспечению и по их базам. Все, что может нести нам угрозу и есть в этом районе, - это все для нас реализованные задачи. И у нас глаза есть во многих местах", - говорит Хоренко.