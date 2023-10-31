В результате атаки на Крым повреждены ЗРК С-300 - росСМИ
Атака была осуществлена утром 30 октября в районе села Молочное Сакского района
finbalance.com.ua
Во временно оккупированном Крыму в результате вчерашнего ракетного удара был поврежден зенитно-ракетный комплекс С-300 сил ПВО Министерства обороны РФ. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra во вторник, 31 октября.
Отмечается, что атака была осуществлена утром 30 октября по цели в Сакском районе возле села Молочное. В этом районе дислоцируется комплекс ПВО Министерства обороны РФ.
"В результате атаки поврежден ЗРК С-300, уничтожен дизель-генератор. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 30 октября в Севастополе раздавались громкие звуки. Оккупационные власти заявляли об атаке беспилотных летательных аппаратов.
Утром 30 октября российские СМИ сообщили, в Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО России недалеко от села Еленовка.
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