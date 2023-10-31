В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов

В российском городе Соликамск раздался взрыв на военно-промышленном заводе.

Об этом сообщает Baza.

Над территорией завода виден дым, в некоторых домах выбило стекла.

"Соликамский завод Урал" – один из крупнейших военно-промышленных заводов в России, там производят порох, взрывчатые вещества и спецхимию.

Российское МЧС заявило, что на работу предприятия инцидент вроде бы не повлиял, а пострадавших нет.