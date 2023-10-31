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В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов

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На заводе производят порох, взрывчатые вещества и спецхимию

В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов

фото из свободных источников

Новина українською

В российском городе Соликамск раздался взрыв на военно-промышленном заводе.

Об этом сообщает Baza.

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Над территорией завода виден дым, в некоторых домах выбило стекла.

"Соликамский завод Урал" – один из крупнейших военно-промышленных заводов в России, там производят порох, взрывчатые вещества и спецхимию.

Российское МЧС заявило, что на работу предприятия инцидент вроде бы не повлиял, а пострадавших нет.

В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов - изображение 1
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В статье: война с россией
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.10.2023 в 16:18
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