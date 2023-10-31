В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов
На заводе производят порох, взрывчатые вещества и спецхимию
фото из свободных источников
В российском городе Соликамск раздался взрыв на военно-промышленном заводе.
Об этом сообщает Baza.
Над территорией завода виден дым, в некоторых домах выбило стекла.
"Соликамский завод Урал" – один из крупнейших военно-промышленных заводов в России, там производят порох, взрывчатые вещества и спецхимию.
Российское МЧС заявило, что на работу предприятия инцидент вроде бы не повлиял, а пострадавших нет.
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31.10.2023 в 16:18
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