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Россияне провели в оккупированном Луганске выставочный матч, в котором приняли участие экс-игроки Динамо и Шахтера

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На матче были замечены Рамиз Мамедов, Дмитрий Хлестов и Александр Панов

Россияне провели в оккупированном Луганске выставочный матч, в котором приняли участие экс-игроки Динамо и Шахтера

фото из соцсетей

Новина українською

В оккупированном Луганске 17 октября россияне провели выставочный футбольный матч , посвященный 100-летию местного футбола.

Одним из организаторов этого матча выступил Российский футбольный союз.

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Как сообщают местные оккупационные телеграм-каналы, эту игру посетили бывшие игроки сборной России Рамиз Мамедов, Дмитрий Хлестов и Александр Панов.

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Также присутствовал экс-игрок "Спартака" Андрей Сметанин, и украинец Александр Бабий, который раньше играл за "Шахтер", "Металлург" Запорожье и другие украинские клубы.

Напомним, Мамедов в 1999-2001 годах выступал за киевское "Динамо".

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
31.10.2023 в 19:22
Слава богу нагадали за рюського мусліма , що грав в Динамо. Як я жив без цеї згадки ?
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0
0
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xo66it (Оболонський Рейх)
31.10.2023 в 19:04
Тю, блін. Ви українські журналісти чи хто? Заголовок має бути "екс-гравець київського Динамо взяв участь в матчі в окупованому Луганську"
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+1
0
Gican85 (Киев)
31.10.2023 в 19:00
Надеюсь проиграли?
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0
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