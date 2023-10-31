Россияне провели в оккупированном Луганске выставочный матч, в котором приняли участие экс-игроки Динамо и Шахтера
На матче были замечены Рамиз Мамедов, Дмитрий Хлестов и Александр Панов
фото из соцсетей
В оккупированном Луганске 17 октября россияне провели выставочный футбольный матч , посвященный 100-летию местного футбола.
Одним из организаторов этого матча выступил Российский футбольный союз.
Как сообщают местные оккупационные телеграм-каналы, эту игру посетили бывшие игроки сборной России Рамиз Мамедов, Дмитрий Хлестов и Александр Панов.
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Также присутствовал экс-игрок "Спартака" Андрей Сметанин, и украинец Александр Бабий, который раньше играл за "Шахтер", "Металлург" Запорожье и другие украинские клубы.
Напомним, Мамедов в 1999-2001 годах выступал за киевское "Динамо".
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