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В фейсбуке взломали страницу Комитета детско-юношеского футбола УАФ

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Ведется работа по обновлению страницы

В фейсбуке взломали страницу Комитета детско-юношеского футбола УАФ

Фото: УАФ

Новина українською

В Фейсбуке взломали страницу Комитета детско-юношеского футбола УАФ. Об этом сообщил глава Комитета Валерий Золотухин.

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"Уважаемые друзья, информирую Вас о том, что нашу с Вами общую страницу "Детско-юношеский футбол Украины. Комитет ДЮФ УАФ", благодаря мошенническим действиям взломали

Проводим работу по обновлению страницы. Прошу всю информацию, опубликованную на ней, не связывать со мной. Спасибо за понимание", - написал Золотухин.

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В статье: УАФ
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