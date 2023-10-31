В Фейсбуке взломали страницу Комитета детско-юношеского футбола УАФ. Об этом сообщил глава Комитета Валерий Золотухин.

"Уважаемые друзья, информирую Вас о том, что нашу с Вами общую страницу "Детско-юношеский футбол Украины. Комитет ДЮФ УАФ", благодаря мошенническим действиям взломали

Проводим работу по обновлению страницы. Прошу всю информацию, опубликованную на ней, не связывать со мной. Спасибо за понимание", - написал Золотухин.