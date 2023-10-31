В фейсбуке взломали страницу Комитета детско-юношеского футбола УАФ
Ведется работа по обновлению страницы
Фото: УАФ
В Фейсбуке взломали страницу Комитета детско-юношеского футбола УАФ. Об этом сообщил глава Комитета Валерий Золотухин.
"Уважаемые друзья, информирую Вас о том, что нашу с Вами общую страницу "Детско-юношеский футбол Украины. Комитет ДЮФ УАФ", благодаря мошенническим действиям взломали
Проводим работу по обновлению страницы. Прошу всю информацию, опубликованную на ней, не связывать со мной. Спасибо за понимание", - написал Золотухин.
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Источник:Facebook
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