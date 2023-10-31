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Маркевич: У Месси уже есть семь Золотых мячей, куда ему восьмой?

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Мирон Богданович отдал бы приз Холанду

Маркевич: У Месси уже есть семь Золотых мячей, куда ему восьмой?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной, восьмой раз достался Лионелю Месси.

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"Я не думаю, что Месси заслуживал получить Золотой мяч в этом году, хотя он сильнейший игрок в истории футбола. Выигрыш чемпионата мира – это единственное, что можно отметить у Месси в прошлом сезоне. У него уже есть семь "Золотых мячей", куда ему восьмой? Это не целесообразно.

Мой фаворит – Холанд. Он набил кучу голов в прошлом сезоне и выиграл требл. Вторым поставлю Мбаппе. Также мне сегодня импонирует Беллингем, он очень молод, но является топ-игроком. Думаю, Беллингем будет претендовать на следующий "Золотой мяч". Он – уникальный футболист, я давно таких не видел", - сказал Маркевич.

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В статье: Лионель Месси Мирон Маркевич Золотой мяч Интер Майами Карпаты (Львов)
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