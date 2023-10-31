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В Донецке горят цистерны с ГСМ: оккупанты жалуются на прилеты. ВИДЕО

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В Донецке сегодня жарко и ярко

В Донецке горят цистерны с ГСМ: оккупанты жалуются на прилеты. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Вечером 31 октября местные паблики временно оккупированного Донецка сообщают и распространяют видео с пожаром.

По данным одного из ТГ-каналов, горят цистерны с горючим, они видны на видео.

Позже пропагандисты "ТАСС" заявили, что по цистернам нанесли массированные ракетные удары из реактивных систем залпового огня. Также сообщают о двух погибших.

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В статье: война с россией
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