В Донецке горят цистерны с ГСМ: оккупанты жалуются на прилеты. ВИДЕО

Вечером 31 октября местные паблики временно оккупированного Донецка сообщают и распространяют видео с пожаром.

По данным одного из ТГ-каналов, горят цистерны с горючим, они видны на видео.

Позже пропагандисты "ТАСС" заявили, что по цистернам нанесли массированные ракетные удары из реактивных систем залпового огня. Также сообщают о двух погибших.