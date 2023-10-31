Известный футбольный журналист Артем Франков попал в реанимацию с инсультом
Ситуация непростая, но стабильная
фото из свободных источников
Во вторник, 31 октября, стало известно, что известный украинский футбольный журналист Артем Франков находится в реанимации.
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Артема Франкова.
У журналиста случился уже второй инсульт, сейчас он находится в реанимационном отделении.
"Ситуация непростая, но стабильная, и на сегодняшний день видны некоторые улучшения. Мы благодарны за каждый комментарий поддержки и ждем его скорого выздоровления вместе со всеми вами. В дальнейшем обязательно будем держать вас в курсе хода восстановления, берегите себя!", - говорится в сообщении.
53-летний Артем Франков – экс-главный редактор журнала "Футбол". Заслуженный журналист Украины.
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