Известный футбольный журналист Артем Франков попал в реанимацию с инсультом

Во вторник, 31 октября, стало известно, что известный украинский футбольный журналист Артем Франков находится в реанимации.

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Артема Франкова.

У журналиста случился уже второй инсульт, сейчас он находится в реанимационном отделении.

"Ситуация непростая, но стабильная, и на сегодняшний день видны некоторые улучшения. Мы благодарны за каждый комментарий поддержки и ждем его скорого выздоровления вместе со всеми вами. В дальнейшем обязательно будем держать вас в курсе хода восстановления, берегите себя!", - говорится в сообщении.

53-летний Артем Франков – экс-главный редактор журнала "Футбол". Заслуженный журналист Украины.