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Известный футбольный журналист Артем Франков попал в реанимацию с инсультом

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Ситуация непростая, но стабильная

Известный футбольный журналист Артем Франков попал в реанимацию с инсультом

фото из свободных источников

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Во вторник, 31 октября, стало известно, что известный украинский футбольный журналист Артем Франков находится в реанимации.

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Артема Франкова.

У журналиста случился уже второй инсульт, сейчас он находится в реанимационном отделении.

"Ситуация непростая, но стабильная, и на сегодняшний день видны некоторые улучшения. Мы благодарны за каждый комментарий поддержки и ждем его скорого выздоровления вместе со всеми вами. В дальнейшем обязательно будем держать вас в курсе хода восстановления, берегите себя!", - говорится в сообщении.

53-летний Артем Франков – экс-главный редактор журнала "Футбол". Заслуженный журналист Украины.

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В статье: Артем Франков
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