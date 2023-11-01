Ушел из жизни спортивный журналист Артем Франков
53 года
Facebook Андрея Шахова
1 ноября в 00:30 по киевскому времени стало известно о том, что ушел из жизни известный украинский журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Об этом на своем Facebook написал Андрей Шахов – близкий друг и коллега Франкова.
Ранее мы сообщали, что Артем Франков попал в реанимацию. У журналиста случился уже второй инсульт.
"Слов нет. Светлая память, Друже... И спасибо за всё", – написал Андрей Шахов.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россияне провели в оккупированном Луганске выставочный матч, в котором приняли участие экс-игроки Динамо и Шахтера
- Месси: Мне бы хотелось попрощаться с Барселоной по-другому. Я заслуживаю этой возможности
- Кривушкин обслужит перенесенный матч Рух - Днепр-1
- Две легенды. Усик смотрел бой Фьюри рядом с Роналду – ВИДЕО
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Динамист (Киев)
01.11.2023 в 01:23
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн