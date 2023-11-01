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Ушел из жизни спортивный журналист Артем Франков

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(1 голосов)

53 года

Ушел из жизни спортивный журналист Артем Франков

Facebook Андрея Шахова

Новина українською

1 ноября в 00:30 по киевскому времени стало известно о том, что ушел из жизни известный украинский журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Об этом на своем Facebook написал Андрей Шахов – близкий друг и коллега Франкова.

Ранее мы сообщали, что Артем Франков попал в реанимацию. У журналиста случился уже второй инсульт.

"Слов нет. Светлая память, Друже... И спасибо за всё", – написал Андрей Шахов.

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В статье: Артем Франков
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Комментарии (1)
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Динамист (Киев)
01.11.2023 в 01:23
Спочивай,друже
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