Ушел из жизни спортивный журналист Артем Франков

1 ноября в 00:30 по киевскому времени стало известно о том, что ушел из жизни известный украинский журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Об этом на своем Facebook написал Андрей Шахов – близкий друг и коллега Франкова.

Ранее мы сообщали, что Артем Франков попал в реанимацию. У журналиста случился уже второй инсульт.