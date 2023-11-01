Шахтер передал три дрона для 59-й бригады ВСУ

"Бойцы 59-й бригады ВСУ, которые сейчас защищают Украину под Авдеевкой, получили в свое распоряжение три дрона Mavic 3 и Mavic 3T от "Шахтера", сообщает клубная пресс-служба.

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