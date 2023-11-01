  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шахтер передал три дрона для 59-й бригады ВСУ
В тренде

Шахтер передал три дрона для 59-й бригады ВСУ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Дончане продолжают помогать украинским военным

Шахтер передал три дрона для 59-й бригады ВСУ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Бойцы 59-й бригады ВСУ, которые сейчас защищают Украину под Авдеевкой, получили в свое распоряжение три дрона Mavic 3 и Mavic 3T от "Шахтера", сообщает клубная пресс-служба.

Читайте такжеСтепаненко может пропустить матч с Динамо из-за повреждения

"Эти дроны станут надежными помощниками нашим военным, помогая вести разведку, особенно ночью, и обеспечат их безопасность.
Спасибо Екатерине Полищук (Пташке), которая обратилась в клуб за помощью для ребят. "Шахтер" с радостью поддержал ее инициативу", - говорится в сообщении клуба.

По теме
yellow-arrow
Байден может наложить вето на законопроект о помощи Израилю, в котором непредусмотрены деньги для Украины
yellow-arrow
Ночью враг атаковал Украину двадцатью ударными беспилотниками. Работала ПВО
yellow-arrow
ВСУ за сутки уничтожили 134 единицы вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
LiveDK (Kyiv)
01.11.2023 в 09:29
Це з їхніми зарплатами і всього три? Там КОЖЕН з гравців може по три придбати! ГАНЬБА!!! Просто піар і все
Ответить
0
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.11.2023 в 08:03
Ля, ну "рванули"...Мавіків потрібно тисячі!
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде