Шахтер передал три дрона для 59-й бригады ВСУ
Дончане продолжают помогать украинским военным
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Бойцы 59-й бригады ВСУ, которые сейчас защищают Украину под Авдеевкой, получили в свое распоряжение три дрона Mavic 3 и Mavic 3T от "Шахтера", сообщает клубная пресс-служба.
"Эти дроны станут надежными помощниками нашим военным, помогая вести разведку, особенно ночью, и обеспечат их безопасность.
Спасибо Екатерине Полищук (Пташке), которая обратилась в клуб за помощью для ребят. "Шахтер" с радостью поддержал ее инициативу", - говорится в сообщении клуба.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бывший тренер Шахтера возглавил латиноамериканскую сборную
- Известный футбольный журналист Артем Франков попал в реанимацию с инсультом
- Роналду лайкнул и прокомментировал пост журналиста, который высмеял вручение Золотого мяча Лионелю Месси
- Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Видео
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LiveDK (Kyiv)
01.11.2023 в 09:29
Ответить
0
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.11.2023 в 08:03
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн