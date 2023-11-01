ВСУ за сутки уничтожили 134 единицы вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.11.23.

За вторник, 31 октября, было ликвидировано еще 680 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 301490 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 134 единицы техники и вооружения. В частности, 12 танков и 23 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: