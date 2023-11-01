ВСУ за сутки уничтожили 134 единицы вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За вторник было ликвидировано еще 680 оккупантов
Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.11.23.
За вторник, 31 октября, было ликвидировано еще 680 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 301490 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 134 единицы техники и вооружения. В частности, 12 танков и 23 единицы артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5223 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 9834 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 7250 (+23) ед,
- РСЗО - 846 (+2) ед,
- средства ПВО - 563 (+1) ед,
- самолетов - 321 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5468 (+28) ед,
- крылатые ракеты - 1547 (+1) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9624 (+34) ед,
- специальная техника - 1019 (+3) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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