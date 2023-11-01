Ночью враг атаковал Украину двадцатью ударными беспилотниками. Работала ПВО
В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога
Генштаб
В ночь на 1 ноября 2023 года российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа "Shahed-136/131" и управляемую авиационную ракету Х-59.
Район пуска Х-59 и части "шахедов" - Курская область рф, остальные вражеские ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления - Приморско-Ахтарск рф.
Во время ночной атаки в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Ударные БпЛА уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины.
В общем сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131". Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
В ночь на 1 ноября россияне атаковали территорию Украины - в большинстве регионов объявляли воздушную тревогу, а в Киеве даже дважды. Тревога в целом длилась более шести часов, а вражеские дроны долетели даже до Львовской области.
При этом, в Кременчуге Полтавской области неоднократно раздавались взрывы. Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что враг попал по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предварительно без пострадавших.
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