Байден может наложить вето на законопроект о помощи Израилю, в котором непредусмотрены деньги для Украины

В Белом доме заявили, что четко дали понять, насколько помощь Киеву важна для нацбезопасности США.

Президент США Джо Байден может наложить вето на законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины. Такую возможность не исключил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом чиновник сказал, отвечая на вопрос во время брифинга во вторник, 31 октября.

Представитель Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли Байден применить вето, если Конгресс проголосует за собственный бюджетный законопроект, в котором не будут предусмотрены расходы для Украины.

"Я думаю, что мы очень четко дали понять, насколько глубокое беспокойство вызывает законопроект республиканцев в Палате представителей и насколько он не соответствует нашим потребностям в национальной безопасности", - сказал Кирби.

Он также отметил, что Байден, как верховный главнокомандующий, никогда не сделает ничего, что не соответствует ключевым потребностям национальной безопасности США.

Как сообщалось, администрация Джо Байдена попросила у Конгресса одобрить 106 млрд долларов на поддержку Украины, Израиля и для другой иностранной помощи, надеясь, что такое пакетное соглашение поможет утвердить всю сумму.

В то же время в Конгрессе хотят проголосовали отдельно за такие инициативы.