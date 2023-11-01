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Еврокомиссия 8 ноября одобрит старт переговоров по вступлению Украины в ЕС, - Politico

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Комиссия через неделю опубликует отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС

Еврокомиссия 8 ноября одобрит старт переговоров по вступлению Украины в ЕС, - Politico

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Европейская комиссия через неделю, 8 ноября, опубликует отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС с рекомендацией о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок.

Западные страны, включая Германию, Францию, Испанию и Португалию, усиливают давление на необходимость реформирования Евросоюза. В то же время лидеры готовятся начать официальные переговоры по вступлению с Украины и Молдовы в следующем месяце.

Так, западные лидеры опасаются, что без дальнейших шагов к реформе, но при наличии импульса к вступлению ЕС может "раздуться" до 30 или более стран-членов без какого-то последовательного плана эффективного функционирования, пишет газета.

Сейчас ведется работа по формулировке совместных предложений по реформе, сообщили изданию официальные лица четырех государств. Двое чиновников в Берлине рассказали, что в четверг, 2 ноября, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок примет коллег из ЕС и стран-кандидатов для работы над такими предложениями.

"Реформа ЕС наступает всего за несколько дней до того, как Комиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стран, стремящихся стать членами ЕС, 8 ноября", - пишет Politico со ссылкой на источники.

В этом документе, как сообщили журналистам чиновники и дипломаты ЕС, Брюссель порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы - при условии "технических" оговорок, в которых странам необходимо достичь большего прогресса, от создания прочной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и реализации антикоррупционных мер.

"Это будут не мелкие, а большие предостережения. Это будет не первый случай, когда Брюссель маскирует важные политические последствия под техническими деталями", - предупредил французский чиновник.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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