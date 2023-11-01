Динамо и Шахтер выразили соболезнования в связи со смертью Франкова
Журналист ушел из жизни в возрасте 53 лет
Фото: із відкритих джерел
31 октября, в возрасте 53 лет перестало биться сердце известного украинского журналиста, главного редактора еженедельника "Футбол" Артема Франкова.
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" выразили свои соболезнования в связи со смертью Артема Вадимовича.
"С большой грустью вся футбольная Украина встретила сегодня ночью известие о смерти талантливого, выдающегося футбольного журналиста Артема Франкова.
На статьях Артема в его детище, знаменитом журнале "Футбол", выросло целое поколение футбольных болельщиков. Он умел рассказать о футболе как никто другой, иногда видел на футбольном поле то, что не замечали даже профессионалы, посвятившие футбольному ремеслу целую жизнь.
Все, кто знал Артема лично, помнят его как человека очень эрудированного, причем не только в футбольной тематике, он имел широкий кругозор и богатые знания. Коллеги называли его ходячей энциклопедией, он всегда имел ответы на любые вопросы.
Человек, который больше всего любил свое дело и был предан ему до последних дней - в новых экономических и военных условиях Артем и его соратники продолжали на энтузиазме выпуск знаменитого журнала "Футбол". Его жизнь оборвалась слишком рано...
От имени всех динамовцев и себя лично выражаю глубокие соболезнования семье Артема, всем его родным и близким. Пусть земля будет пухом, а память в сердцах тех, кто его знал, ценил и любил", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.
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