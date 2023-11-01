  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Динамо и Шахтер выразили соболезнования в связи со смертью Франкова
В тренде

Динамо и Шахтер выразили соболезнования в связи со смертью Франкова

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Журналист ушел из жизни в возрасте 53 лет

Динамо и Шахтер выразили соболезнования в связи со смертью Франкова

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

31 октября, в возрасте 53 лет перестало биться сердце известного украинского журналиста, главного редактора еженедельника "Футбол" Артема Франкова.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" выразили свои соболезнования в связи со смертью Артема Вадимовича.

"С большой грустью вся футбольная Украина встретила сегодня ночью известие о смерти талантливого, выдающегося футбольного журналиста Артема Франкова.

На статьях Артема в его детище, знаменитом журнале "Футбол", выросло целое поколение футбольных болельщиков. Он умел рассказать о футболе как никто другой, иногда видел на футбольном поле то, что не замечали даже профессионалы, посвятившие футбольному ремеслу целую жизнь.

Все, кто знал Артема лично, помнят его как человека очень эрудированного, причем не только в футбольной тематике, он имел широкий кругозор и богатые знания. Коллеги называли его ходячей энциклопедией, он всегда имел ответы на любые вопросы.

Человек, который больше всего любил свое дело и был предан ему до последних дней - в новых экономических и военных условиях Артем и его соратники продолжали на энтузиазме выпуск знаменитого журнала "Футбол". Его жизнь оборвалась слишком рано...

От имени всех динамовцев и себя лично выражаю глубокие соболезнования семье Артема, всем его родным и близким. Пусть земля будет пухом, а память в сердцах тех, кто его знал, ценил и любил", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

По теме
yellow-arrow
Сабо - о Золотом мяче: Скоро нас ждет эра Мбаппе, если он перейдет в Реал. Время Роналду прошло
yellow-arrow
Шахтер назвал сумму, которую собрал благотворительный матч с Тоттенхэмом
yellow-arrow
Макрон приехал в Казахстан и похвалил Токаева за отказ быть "вассалом" - Россия обеспокоилась
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Франков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде