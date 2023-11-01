Сторона Тайсона Фьюри не готова провести бой 23 декабря
По данным команды, у британца - травма
Фото: The Guardian
Бой украинца Александра Усика с Тайсоном Фьюри за все титулы супертяжелого веса может состояться в 2024 году, в частности - в феврале.
Стороны обсуждали в качестве возможной даты 23 декабря 2023, однако сторона британца заявила, что их боксер получил два рассечения и теперь ему необходимо время для восстановления и подготовки.
Tyson Fury and Oleksandr Usyk will fight for the undisputed heavyweight championship in February in Riyadh, Saudi Arabia, sources told ESPN.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 31, 2023
Fury-Usyk was planned for Dec. 23 before Fury struggled in a far tougher-than-expected win over Francis Ngannou. Fury suffered two cuts. pic.twitter.com/IGkLKpddof
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