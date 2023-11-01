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Сторона Тайсона Фьюри не готова провести бой 23 декабря

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По данным команды, у британца - травма

Сторона Тайсона Фьюри не готова провести бой 23 декабря

Фото: The Guardian

Новина українською

Бой украинца Александра Усика с Тайсоном Фьюри за все титулы супертяжелого веса может состояться в 2024 году, в частности - в феврале.

Стороны обсуждали в качестве возможной даты 23 декабря 2023, однако сторона британца заявила, что их боксер получил два рассечения и теперь ему необходимо время для восстановления и подготовки.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.11.2023 в 16:01
а как же штраф 240 млн --писал что они что то придумают боя не будет
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