Сторона Тайсона Фьюри не готова провести бой 23 декабря

Бой украинца Александра Усика с Тайсоном Фьюри за все титулы супертяжелого веса может состояться в 2024 году, в частности - в феврале.

Стороны обсуждали в качестве возможной даты 23 декабря 2023, однако сторона британца заявила, что их боксер получил два рассечения и теперь ему необходимо время для восстановления и подготовки.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk will fight for the undisputed heavyweight championship in February in Riyadh, Saudi Arabia, sources told ESPN.



Fury-Usyk was planned for Dec. 23 before Fury struggled in a far tougher-than-expected win over Francis Ngannou. Fury suffered two cuts. pic.twitter.com/IGkLKpddof