Северная Корея отправила России более миллиона снарядов - Bloomberg
КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов
фото из свободных источников
На закрытом брифинге для парламентариев разведывательной службы Южной Кореи заявили, что КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов, которые страна-агрессор хочет использовать против Украины, сообщает Bloomberg.
Член парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом отметил, что с августа было осуществлено около десяти поставок оружия из Северной Кореи в Россию.
По его словам, полученного количества снарядов российским оккупантам хватит примерно на два месяца обстрелов.
Кроме того, Северная Корея также направила в Россию советников по использованию боеприпасов.
12 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в РФ. Визит состоялся на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины.
13 сентября Ким Чен Ын встретился с Путиным и назвал войну РФ против Украины "священной борьбой".
В тот же день в Белом доме заявили, что Северная Корея перевезла в Россию до 1000 контейнеров с "оборудованием и боеприпасами за последние недели".
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