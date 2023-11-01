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Северная Корея отправила России более миллиона снарядов - Bloomberg

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КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов

Северная Корея отправила России более миллиона снарядов - Bloomberg

фото из свободных источников

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На закрытом брифинге для парламентариев разведывательной службы Южной Кореи заявили, что КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов, которые страна-агрессор хочет использовать против Украины, сообщает Bloomberg.

Член парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом отметил, что с августа было осуществлено около десяти поставок оружия из Северной Кореи в Россию.

По его словам, полученного количества снарядов российским оккупантам хватит примерно на два месяца обстрелов.

Кроме того, Северная Корея также направила в Россию советников по использованию боеприпасов.

12 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в РФ. Визит состоялся на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины.

13 сентября Ким Чен Ын встретился с Путиным и назвал войну РФ против Украины "священной борьбой".

В тот же день в Белом доме заявили, что Северная Корея перевезла в Россию до 1000 контейнеров с "оборудованием и боеприпасами за последние недели".

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В статье: война с россией
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Источник:
bloomberg

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