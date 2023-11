После удара ATACMS Россия переместила вертолеты из оккупированного Бердянска в Таганрог – СМИ

Российская армия после удара ATACMS по аэродрому перебросила вертолеты Ка-52 и Ми-8 из оккупированного украинского Бердянска в российский Таганрог.

Об этом сообщает "Defense Express" со ссылкой на снимки и видео, обнародованные военным аналитиком Брейди Африком (Brady Africk).

Военный аналитик Брейди Африк в Twitter опубликовал доказательства того, что российские вертолеты передислоцировали из Бердянска в Таганрог.

Спутниковый снимок показывает, что уже 31 октября 2023 года российские захватчики сосредоточили на авиабазе в городе Таганрог свой 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8.

Утверждается, что это были именно те вертолеты, которые армия РФ держала в аэропорту оккупированного Бердянска до удара Сил обороны Украины с использованием ОТРК ATACMS 17 октября, и которые были оттуда выведены уже по состоянию на 29 октября, то есть менее чем через 2 недели после проведенного удара.

Снимок позволяет оценить лишь сам факт внезапного появления такого количества вертолетов на базе в Таганроге, которая ранее использовалась как площадка для Су-25СМ3.

Неизвестно, доставили ли россияне туда поврежденные вертолеты наземным транспортом, или это уцелевшие вертолеты перелетели туда самостоятельно для поддержки войск РФ на других направлениях.

Если мерить дистанцию до линии фронта, то от Таганрога до Волновахи получается до 130 километров, а от временно оккупированного Бердянска до линии фронта на Запорожском направлении составляет ориентировочно до 120 километров.

Заявленная практическая дальность полета Ка-52 – до 480 километров.

"Defense Express" не исключает и такой вариант, что россияне хотят использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для своих ударных вертолетов, но также и как своеобразный "перевалочный пункт" для ремонта своих "бортов" армейской авиации в случае новых ударов ATACMS от Сил обороны Украины по вражеским аэродромам.

В Таганроге есть авиаремонтный завод, но его известная специализация до сих пор была разве что по ремонту и обслуживанию самолетов радиолокационного дозора А-50 и А-50У.

Recent imagery of Russia's Taganrog air base shows several helicopters and large aircraft alongside vehicles and equipment.



This base is one of several used by Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/rWPkStI7xZ — Brady Africk (@bradyafr) October 31, 2023

