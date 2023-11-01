Усик: Роналду - очень простой человек, я являюсь его поклонником, фанатом
Боксер и футболист рядом смотрели бой Фьюри - Нганну
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Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) рассказал, о чем общался с форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду во время поединка Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну в Саудовской Аравии.
"Я был на боксе как зритель. Потому что, как боксер, всегда в ринге. На этот раз просто наслаждался поединком, как и все остальные. Говорил с Роналду обо всем, что происходило вокруг.
Я советовал Криштиану больше интересоваться боксом, рассказывал, что происходило, объяснял, что он видит в ринге. Он очень простой человек, ценю его, я являюсь его поклонником, фанатом", – рассказал Александр.
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