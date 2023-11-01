Россияне продолжают укреплять свою оборону на территории Украины, - Bild
"Зубы дракона" невозможно сосчитать
Zerkalo
На временно оккупированных территориях Украины захватчики укрепляют свои оборонительные линии новыми и новыми зубами дракона.
Об этом сообщает Bild.
Российские захватчики строят новые и новые укрепления по всему периметру линии фронта в Украине.
Автор материала выразил мнение, что такие оборонные участки могут представлять проблему для Сил обороны Украины, продолжающих контрнаступательные операции.
"Россияне продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать", - пишет автор.
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