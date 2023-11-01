Шевченко, Джонсон, Жадан и другие. Голоса известных людей будут объявлять станции Киевской кольцевой электрички

Голоса известных людей будут объявлять названия 20 станций, по которым проходит маршрут Киевской кольцевой электрички, сообщает "Укрзализныця".

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Также при объявлении станции будут звучать вдохновляющие фразы или интересные факты о станциях и местах, к которым они ведут.

Нововведение приурочено ко Дню железнодорожника.

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В качестве примера в добавленном к публикации аудиоролике демонстрируется, как будут звучать названия 4 станций.

"Станция Левобережная. Делаем все, чтобы мир болел за нашу победу!" – голос Андрея Шевченко.

"Станция Дарница. Слава Украине!" – голос Бориса Джонсона.

"Станция Выдубичи. Мы обязательно удержимся!" – голос Сергея Жадана.

"Станция Протасов Яр. За наш прекрасный Киев, как и наш Донецк, наш Мариуполь и наш Бахчисарай, стоит бороться!" – голос Джамалы.