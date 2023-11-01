Шевченко, Джонсон, Жадан и другие. Голоса известных людей будут объявлять станции Киевской кольцевой электрички
Нововведение приурочено ко Дню железнодорожника
Голоса известных людей будут объявлять названия 20 станций, по которым проходит маршрут Киевской кольцевой электрички, сообщает "Укрзализныця".
Также при объявлении станции будут звучать вдохновляющие фразы или интересные факты о станциях и местах, к которым они ведут.
Нововведение приурочено ко Дню железнодорожника.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В качестве примера в добавленном к публикации аудиоролике демонстрируется, как будут звучать названия 4 станций.
"Станция Левобережная. Делаем все, чтобы мир болел за нашу победу!" – голос Андрея Шевченко.
"Станция Дарница. Слава Украине!" – голос Бориса Джонсона.
"Станция Выдубичи. Мы обязательно удержимся!" – голос Сергея Жадана.
"Станция Протасов Яр. За наш прекрасный Киев, как и наш Донецк, наш Мариуполь и наш Бахчисарай, стоит бороться!" – голос Джамалы.
Популярное сейчас
- Кубок короля. Ассист Довбика спас Жирону, Сельта и Севилья идут дальше (обновляется)
- Луческу в матче с Шахтером может дать шанс молодому форварду
- Черноморец - Заря: где и когда смотреть онлайн матч четвертьфинала Кубка Украины
- Никто не собирается отходить из Авдеевки, - Силы обороны
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО