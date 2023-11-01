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Илья Ковтун признан лучшим спортсменом октября

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Для молодого таланта это уже не первая подобная награда

Илья Ковтун признан лучшим спортсменом октября

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня состоялось заседание Экспертной комиссии НОК Украины, которая, учитывая достижения спортсменов на ведущих международных соревнованиях по олимпийским видам программы, определила лучшего спортсмена и тренера месяца.

Уже второй раз почетное отличие "Лучший спортсмен месяца" получил Илья Ковтун, который в октябре получил серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье (Антверпен, Бельгия).

"Лучшей тренером октября-2023" стала Ирина Горбачева (Надюк) – личная наставница Ильи Ковтуна.

Напомним, что в апреле-2023 Илья Ковтун уже получал награду лучшего спортсмена месяца, став чемпионом и двукратным бронзовым призером континентального первенства по спортивной гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях, перекладине и многоборье (г.Анталия, Турция).

За подготовку лучшего спортсмена октября-2023 отличие также получат Украинская федерация гимнастики и Физкультурно спортивное общество "Украина".

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В статье: Илья Ковтун
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Источник:
НОК

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