Илья Ковтун признан лучшим спортсменом октября
Для молодого таланта это уже не первая подобная награда
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Сегодня состоялось заседание Экспертной комиссии НОК Украины, которая, учитывая достижения спортсменов на ведущих международных соревнованиях по олимпийским видам программы, определила лучшего спортсмена и тренера месяца.
Уже второй раз почетное отличие "Лучший спортсмен месяца" получил Илья Ковтун, который в октябре получил серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье (Антверпен, Бельгия).
"Лучшей тренером октября-2023" стала Ирина Горбачева (Надюк) – личная наставница Ильи Ковтуна.
Напомним, что в апреле-2023 Илья Ковтун уже получал награду лучшего спортсмена месяца, став чемпионом и двукратным бронзовым призером континентального первенства по спортивной гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях, перекладине и многоборье (г.Анталия, Турция).
За подготовку лучшего спортсмена октября-2023 отличие также получат Украинская федерация гимнастики и Физкультурно спортивное общество "Украина".
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