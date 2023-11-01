Регионы бунтуют против центра. Стало известно, когда может состояться внеочередной Конгресс УАФ

Областные ассоциации футбола продолжают лоббировать вопрос созыва внеочередного отчетно-выборного Конгресса УАФ.

Как сообщает Sport.ua, сейчас региональные Ассоциации проводят внеочередные Конференции на местном уровне, где обсуждается данный вопрос.

По информации нашего источника, если все требования Устава УАФ будут соблюдены, то внеочередной Конгресс может состояться в конце января, или в начале февраля 2024 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Если Конгресс УАФ все же состоится в январе-феврале 2024 года, то одним из главных фаворитов на должность Президента Украинской ассоциации футбола может стать бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, что действующий президент УАФ Андрей Павелко, как и генсек организации Юрий Записоцкий уже длительное время находятся во львовском СИЗО и проходят обвиняемыми по делу относительно хищения бюджетных средств, выделенных на строительство завода по изготовлению искусственного травяного покрытия.

Также отметим, что в мае 2022 года из-за войны УАФ перенесла свой Конгресс, на котором должны были состояться выборы президента.