ВСУ уничтожили очередной вражеский самолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За прошедшие сутки было уничтожено 180 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.11.23.
За среду, 01 ноября, было ликвидировано еще 930 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 302420 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 180 единиц техники и вооружения. В частности, 18 танков и 42 единицы артиллерийских систем. Был уничтожен еще один вражеский самолет, 322 с момента полномасштабной войны.
Потери россиян в технике:
- танков - 5241 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 9877 (+43) ед,
- артиллерийских систем - 7292 (+42) ед,
- РСЗО - 850 (+4) ед,
- средства ПВО - 566 (+3) ед,
- самолетов - 322 (+1) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5488 (+20) ед,
- крылатые ракеты - 1549 (+2) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9658 (+34) ед,
- специальная техника - 1032 (+13) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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