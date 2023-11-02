ВСУ уничтожили очередной вражеский самолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.11.23.

За среду, 01 ноября, было ликвидировано еще 930 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 302420 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 180 единиц техники и вооружения. В частности, 18 танков и 42 единицы артиллерийских систем. Был уничтожен еще один вражеский самолет, 322 с момента полномасштабной войны.

Потери россиян в технике:

танков - 5241 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 9877 (+43) ед,

артиллерийских систем - 7292 (+42) ед,

РСЗО - 850 (+4) ед,

средства ПВО - 566 (+3) ед,

самолетов - 322 (+1) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5488 (+20) ед,

крылатые ракеты - 1549 (+2) ед,

корабли / катера - 20 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9658 (+34) ед,

специальная техника - 1032 (+13) ед.