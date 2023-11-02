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Появились фотографии со свадьбы Марты Костюк

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Свадьба состоялась на Кипре

Появились фотографии со свадьбы Марты Костюк

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграла свадьбу на Кипре. Соответствующие фотографии уже появились в соцсети Инстаграм на страницах организаторов свадьбы.

В геолокации отмечен курортный отель Минтис.

Напомним, о помолвке со своим возлюбленным Георгием теннисистка объявила в апреле этого года.

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В статье: Марта Костюк
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