Наступление должно было быть более быстрым. Залужный допускает, что война зашла в тупик
ВСУ столкнулись с проблемами
Головнокомандувач ЗСУ
Контрнаступление Украины должно было быть быстрее и уложиться в четыре месяца. Но война, вероятно, зашла в тупик, когда ВСУ столкнулись с проблемами.
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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.
По его словам, украинская армия должна была продвигаться со скоростью 30 км в сутки, прорывая рубежи российской обороны.
"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], то четырех месяцев должно было хватить, чтобы дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова пойти туда и обратно", - сказал Залужный.
Зато главнокомандующий украинской армии наблюдал, как его войска и техника застревали на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, а предоставленную Западом технику расстреливала российская артиллерия и беспилотники.
Как отмечает издание, такая же история разворачивалась на главном направлении наступления на юге, где новосозданные бригады с малым опытом, несмотря на оснащение современной западной техникой, сразу же столкнулись с проблемами.
"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не пригодны для выполнения задач, и перевел солдат в некоторых бригадах", - рассказал Залужный.
Когда эти изменения не повлияли на ситуацию, Залужный сказал своему штабу найти книгу, которую он когда-то видел, будучи студентом военной академии в Украине. Речь идет о книге "Прорыв укрепленных линий обороны", опубликованной в 1941 году советским генерал-майором Смирновым, который анализировал битвы Первой мировой войны.
"И не пройдя даже половины ее, я понял, что это именно то, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор как нас, так и наших врагов", - добавил генерал.
"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы. Для того чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и каким мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.
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