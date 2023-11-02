Зеленский рассказал о попытке оккупантов наступать под Угледаром
Силы обороны Украины остановили противника
president.gov.ua
Российские оккупанты пытались наступать в районе Угледара в Донецкой области, однако Силы обороны Украины остановили противника и нанесли существенные потери в живой силе и технике.
Глава государства рассказал о проведении ежедневного селектора, на котором получил информацию о ситуации на фронте.
"Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых", - сказал Зеленский.
Тем временем украинские защитники продолжают оборонительные действия в Авдеевке, где отражают атаки войск РФ. Кроме того, бойцы ВСУ проводят наступательные операции на юге страны.
"Были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок о ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага", - добавил президент.
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