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Зеленский рассказал о попытке оккупантов наступать под Угледаром

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Силы обороны Украины остановили противника

Зеленский рассказал о попытке оккупантов наступать под Угледаром

president.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты пытались наступать в районе Угледара в Донецкой области, однако Силы обороны Украины остановили противника и нанесли существенные потери в живой силе и технике.

Глава государства рассказал о проведении ежедневного селектора, на котором получил информацию о ситуации на фронте.

"Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых", - сказал Зеленский.

Тем временем украинские защитники продолжают оборонительные действия в Авдеевке, где отражают атаки войск РФ. Кроме того, бойцы ВСУ проводят наступательные операции на юге страны.

"Были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок о ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага", - добавил президент.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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