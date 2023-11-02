БТРы, дроны и радары для ПВО. Германия передала Украине новый военный пакет
Германия предоставила Украине новый пакет помощи
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.
В новый военный пакет вошли:
- 12 бронетранспортеров (название неизвестно);
- 7 разведдронов Primoco ONE;
- 2 защитные системы AMPS для вертолетов;
- 5 надводных дронов;
- 10 тысяч очков безопасности;
- 32 терминала для спутниковой связи;
- PCB-принтер (3D);
- 5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;
- 12 грузовиков типа MAN TGS.
- Правительство Германии также выделило 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
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Источник:rbc
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