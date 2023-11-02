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БТРы, дроны и радары для ПВО. Германия передала Украине новый военный пакет

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Германия предоставила Украине новый пакет помощи

БТРы, дроны и радары для ПВО. Германия передала Украине новый военный пакет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.

В новый военный пакет вошли:

  • 12 бронетранспортеров (название неизвестно);
  • 7 разведдронов Primoco ONE;
  • 2 защитные системы AMPS для вертолетов;
  • 5 надводных дронов;
  • 10 тысяч очков безопасности;
  • 32 терминала для спутниковой связи;
  • PCB-принтер (3D);
  • 5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;
  • 12 грузовиков типа MAN TGS.
  • Правительство Германии также выделило 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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