Усик: Если Фьюри будет бить по корпусу, то мне это только на руку

Украинский боксёр Александр Усик ответил британскому тяжеловесу Тайсону Фьюри, который заявил, что собирается работать по корпусу.

Отметим, что Фьюри ранее сделал такое заявление, основываясь на анализе поединка Усика против Даниэля Дюбуа.

"Если Фьюри реально в это верит, то мне такое только на руку. Иногда так бывает, что если ты не можешь победить по правилам, то начинаешь использовать всякие грязные штучки. Если вы пересматривали поединок, то заметили, что я нормально держал все удары по корпусу. Но Дюбуа целился ниже намеренно, причём не один раз. Тот удар действительно прошёлся ниже пояса. И да, я его прочувствовал. Я посмотрел на рефери. Он зафиксировал удар ниже пояса и сказал мне: "Не торопись. У тебя есть пять минут на восстановление". Не знаю, сколько времени я взял. Думаю, где-то минуту или полторы", — сказал Усик Probox TV.