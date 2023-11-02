Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен посетит Украину. Будет обсуждать прогресс Украины на пути в ЕС

В ноябре ожидается визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Он состоится накануне объявления результатов относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Читайте также СМИ назвали страну, которая может стать основным препятствием для вступления Украины в ЕС

Об этом заявила министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Действительно ожидаем 8 ноября такое решение (отчет о начале переговоров к вступлению в ЕС, - ред.). Перед тем ожидаем визит президента Еврокомиссии (в Украину - ред.) для переговоров с президентом Владимиром Зеленским относительно окончательных оценок, которые будут представлены Еврокомиссией в окончательном отчете", - заявила она.

Министр добавила, что ожидается, что решение будет положительным.

"И мы надеемся, что будет четко зафиксирован прогресс по 7 шагам, но и будут даны рекомендации, какие дальше реформы видит ЕС по верховенству права", - заявила Стефанишина.

Напомним, что в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. В настоящее время страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.