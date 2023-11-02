  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен посетит Украину. Будет обсуждать прогресс Украины на пути в ЕС
В тренде

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен посетит Украину. Будет обсуждать прогресс Украины на пути в ЕС

Общие новости

Визит состоится в ноябре

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен посетит Украину. Будет обсуждать прогресс Украины на пути в ЕС

Фото: Чекановая, УНИАН

Новина українською
Новина українською

В ноябре ожидается визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Он состоится накануне объявления результатов относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Читайте такжеСМИ назвали страну, которая может стать основным препятствием для вступления Украины в ЕС

Об этом заявила министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Действительно ожидаем 8 ноября такое решение (отчет о начале переговоров к вступлению в ЕС, - ред.). Перед тем ожидаем визит президента Еврокомиссии (в Украину - ред.) для переговоров с президентом Владимиром Зеленским относительно окончательных оценок, которые будут представлены Еврокомиссией в окончательном отчете", - заявила она.

Министр добавила, что ожидается, что решение будет положительным.

"И мы надеемся, что будет четко зафиксирован прогресс по 7 шагам, но и будут даны рекомендации, какие дальше реформы видит ЕС по верховенству права", - заявила Стефанишина.

Напомним, что в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. В настоящее время страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

По теме
yellow-arrow
Герой поединка. Кочергин забил гол и отдал ассист в матче Кубка Польши. ВИДЕО
yellow-arrow
Элина Свитолина совсем скоро может вернуться на корт
yellow-arrow
Monte играют против россиян из Virtus.pro в финале Roobet Cup 2023
Урсула фон дер Ляйен война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде