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Динамо – Шахтер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

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Динамо – Шахтер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото: Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Центральный матч 13-го тура УПЛ 2023/24 пройдет 2 ноября в Киеве, где сойдутся гранды украинского футбола – столичное "Динамо" будет принимать донецкий "Шахтер".

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Перед этим принципиальным противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды.

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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) квиз от UA-Футбол
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