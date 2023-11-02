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Зеленский: Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе

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Обращение Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 617 дня войны с РФ

Зеленский: Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе

Zelenskiy Official

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 617 дня войны с рф.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента.

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"Наши воины. Наша благодарность. Те, кто отличился за этот день. Угледарское направление – наша крепкая 72-я отдельная механизированная бригада. Я благодарю вас, ребята! Марьинка – десантники "Семьдесят девятки", молодцы! Авдеевское направление – 31-я, 47-я, 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Я благодарю каждого воина!

И Купянское направление – 14-я и 32-я отдельные механизированные бригады, 57-я отдельная мотопехотная бригада – горжусь вами, ребята! И я уверен в вас – так же, как и 24 февраля. Уверен, что Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе", - сказал Зеленский.

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Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
03.11.2023 в 01:03
В себе мы уверены... Не уверены в тебе
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
03.11.2023 в 01:03
В себе мы уверены... Не уверены в тебе
Ответить
0
0

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