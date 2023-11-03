ВСУ уничтожили 132 единицы техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За четверг было ликвидировано еще 850 оккупантов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 03.11.23.
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За четверг, 02 ноября, было ликвидировано еще 850 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 303270 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 132 единицы техники и вооружения. В частности, 24 танков и 36 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5265 (+24) ед,
- боевых бронированных машин - 9901 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 7328 (+36) ед,
- РСЗО - 854 (+4) ед,
- средства ПВО - 566 (0) ед,
- самолетов - 322 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5495 (+7) ед,
- крылатые ракеты - 1551 (+2) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9691 (+33) ед,
- специальная техника - 1034 (+2) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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