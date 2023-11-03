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ВСУ уничтожили 132 единицы техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За четверг было ликвидировано еще 850 оккупантов

ВСУ уничтожили 132 единицы техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 03.11.23.

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За четверг, 02 ноября, было ликвидировано еще 850 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 303270 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 132 единицы техники и вооружения. В частности, 24 танков и 36 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5265 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 9901 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 7328 (+36) ед,
  • РСЗО - 854 (+4) ед,
  • средства ПВО - 566 (0) ед,
  • самолетов - 322 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5495 (+7) ед,
  • крылатые ракеты - 1551 (+2) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9691 (+33) ед,
  • специальная техника - 1034 (+2) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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