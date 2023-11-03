  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия ночью атаковала Украину 40 шахедами и ракетой Х-59. Известно сколько сбила ПВО
В тренде

Россия ночью атаковала Украину 40 шахедами и ракетой Х-59. Известно сколько сбила ПВО

Общие новости
Обновлено

Шахеды запускались волнами и направлялись в разных направлениях

Россия ночью атаковала Украину 40 шахедами и ракетой Х-59. Известно сколько сбила ПВО

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Украину 40 "Shahed-136/131" из Курской области и из района Приморско-Ахтарск (РФ). Кроме того, РФ запустила ракету Х-59 из оккупированной Херсонской области.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету", - говорится в сообщении.

Шахеды запускались волнами и направлялись в разных направлениях малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Вечером россияне снова атаковали Украину с воздуха. Взрывы раздавались в Харькове и Кропивницком. По Харькову ударили около 10 дронами типа Shahed. Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто.

Читайте также Наступление должно было быть более быстрым. Залужный допускает, что война зашла в тупик
По теме
yellow-arrow
ВСУ уничтожили 132 единицы техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед, новый контракт Родриго и неудачный матч Яремчука. Главные новости за 2 ноября
yellow-arrow
Зеленский: Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rbc
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
romajan (Киев)
03.11.2023 в 09:58
росия пишеться з маленької літери
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
romajan (Киев)
03.11.2023 в 09:58
росия пишеться з маленької літери
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде