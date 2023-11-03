Россия ночью атаковала Украину 40 шахедами и ракетой Х-59. Известно сколько сбила ПВО

В ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Украину 40 "Shahed-136/131" из Курской области и из района Приморско-Ахтарск (РФ). Кроме того, РФ запустила ракету Х-59 из оккупированной Херсонской области.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету", - говорится в сообщении.

Шахеды запускались волнами и направлялись в разных направлениях малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.

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Вечером россияне снова атаковали Украину с воздуха. Взрывы раздавались в Харькове и Кропивницком. По Харькову ударили около 10 дронами типа Shahed. Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто.