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Белый дом отреагировал на статью Залужного изданию The Economist

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Залужный констатировал, что война переходит на этап позиционной борьбы

Белый дом отреагировал на статью Залужного изданию The Economist

Головнокомандувач ЗСУ

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Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби охарактеризовал статью генерала Залужного изданию The Economist как один из важных аргументов, который подтверждает настоятельную необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Прямая речь Кирби: "Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину.

Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, так же как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться".

Кирби также отметил, что в процессе войны меняются потребности сторон, в том числе относительно систем вооружений, которые партнеры предоставляют Украине.

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Он подчеркнул, что удовлетворять актуальные потребности было бы чрезвычайно легче, если бы Конгресс принял запрос президента Байдена с дополнительным финансированием, в том числе с поддержкой Украины. Кирби также отметил, что этот пакет предусматривает не только новые возможности для Украины, но также пополнение средств самих Соединенных Штатов.

В колонке для "The Economist" главнокомандующий ВСУ констатировал, что война России с Украиной переходит на этап "позиционной" борьбы со статическими и изнурительными боями, для победы в которой нужны высокие технологии.

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Источник:
pravda
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