Нидерланды предоставят Украине боеприпасы для артиллерийским систем и танков на 500 миллионов евро

Нидерланды готовят новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро. Об этом накануне заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщило издание Het Financieele Dagblad.

"Им (украинцам - ред.) нужна определенная поддержка, чтобы продолжать борьбу. В этом случае речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи", - сказала Оллонгрен.

Ожидается, что пакет помощи будет направлен в 2024 году, а его общий объем составит около 500 млн евро. Из этой суммы около 260 млн будет потрачено на артиллерийские снаряды, еще 240 млн пойдут на поставку танковых снарядов.

Нидерланды будут продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько это будет необходимо", добавила министр обороны

С начала полномасштабной войны в Украине Нидерланды без учета нового пакета выделили Украине военную помощь на 2,1 млрд евро. Сейчас страна тесно сотрудничает с партнерами для подготовки украинских пилотов и дальнейшей передачи Киеву истребителей F-16.