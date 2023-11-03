Кулеба: Зеленский рассматривает все "за" и "против" выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас взвешивает все "за"и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Sky News.

Читайте также Кулеба анонсировал постоянные поставки ATACMS Украине

"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает различные "за" и "против", - отметил глава МИД.

Он добавил, что проведение президентских выборов во время войны с Россией будет сопровождаться беспрецедентными трудностями.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, президентские выборы в Украине должны пройти в 2024 году. Они запланированы на конец марта.

Но, поскольку в нашей стране действует военного положение, их проведение запрещено законом.

Президент Владимир Зеленский недавно допускал, что украинский парламент может изменить законодательство в этом вопросе, но только если США и Европа согласятся выполнить несколько условий.