  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кулеба: Зеленский рассматривает все "за" и "против" выборов в Украине
В тренде

Кулеба: Зеленский рассматривает все "за" и "против" выборов в Украине

Общие новости
Обновлено

"Мы не закрываем эту страницу"

Кулеба: Зеленский рассматривает все "за" и "против" выборов в Украине

Zelenskiy Official

Новина українською
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас взвешивает все "за"и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Sky News.

Читайте такжеКулеба анонсировал постоянные поставки ATACMS Украине

"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает различные "за" и "против", - отметил глава МИД.

Он добавил, что проведение президентских выборов во время войны с Россией будет сопровождаться беспрецедентными трудностями.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, президентские выборы в Украине должны пройти в 2024 году. Они запланированы на конец марта.

Но, поскольку в нашей стране действует военного положение, их проведение запрещено законом.

Президент Владимир Зеленский недавно допускал, что украинский парламент может изменить законодательство в этом вопросе, но только если США и Европа согласятся выполнить несколько условий.

По теме
yellow-arrow
Юлия Джима может пропустить стартовый этап Кубка мира по биатлону
yellow-arrow
Промоутер Джошуа: Не удивлюсь, если Фьюри завершил карьеру, чтобы не драться с Усиком
yellow-arrow
ФК Днепр и другие. Суд арестовал акции Коломойского в 12 компаниях
Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде