Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ
Им стал Сергей Лупанчук
Zelenskiy Official
Президент Владимир Зеленский своим указом назначил новым командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Сергея Лупанчука.
Об этом идется в указах президента №728/2023, №727/2023.
"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.
Другим своим указом президент уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций.
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Напомним, что в сентябре Зеленский присвоил высшие воинские и специальные звания и вручил погоны военнослужащим сил обороны и правоохранительных органов Украины.
Тогда глава государства присвоил звание генерал-майора и вручил соответствующие погоны Виктору Хоренко, которого 3 ноября уволил с должности командующего Сил специальных операций ВСУ.