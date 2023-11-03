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Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ

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Им стал Сергей Лупанчук

Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ

Zelenskiy Official

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Президент Владимир Зеленский своим указом назначил новым командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Сергея Лупанчука.

Об этом идется в указах президента №728/2023, №727/2023.

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"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

Другим своим указом президент уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций.

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Напомним, что в сентябре Зеленский присвоил высшие воинские и специальные звания и вручил погоны военнослужащим сил обороны и правоохранительных органов Украины.

Тогда глава государства присвоил звание генерал-майора и вручил соответствующие погоны Виктору Хоренко, которого 3 ноября уволил с должности командующего Сил специальных операций ВСУ.

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Источник:
Сайт Президента Украины
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